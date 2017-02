6 dicas para acabar com a dor de cabeça

1 – HIDRATE-SE

As vezes, a desidratação também causa dores. Tome água durante todo o dia. Ao sentir sede, é sinal que o corpo já se desidratou.

Chás de ervas também são indicados, com pouco ou nenhum açúcar. Os chás tem propriedades calmantes e relaxantes. Use chá de camomila e hortelã, por exemplo. Aproveite, enquanto o chá esfria, para inalar o vapor, promovendo uma aromaterapia coadjuvante.

2 – RELAXE OS OLHOS

a) Descanse seus olhos periodicamente: Muitas vezes as dores se originam pela fadiga ocular

b) Feche os olhos e, com as palmas das mãos, aplique uma pressão por 2 minutos: Ao terminar, a visão pode ficar embaçada. Não se assuste, logo ela volta ao normal.

c) 2 saquinhos úmidos e gelados de chá de hortelã-pimenta nas pálpebras por 5 minutos trás descanso e acalma.

d) Se você trabalha em frente ao computador, descanse de 5 a 10 minutos a cada 1 hora trabalhada. Também pode ser feito quando se assiste televisão.

3 – MASSAGEIE-SE

a) Massagem nos músculos da cabeça, pescoço e ombros podem aliviar a dor. Pode-se utilizar óleos essenciais para ajudar o relaxamento.

b) Massagem no rosto, ao redor dos olhos, têmporas e também mandíbulas (para quem range os dentes) faz bem.

c) Massagem nas mãos. Além de serem muito relaxantes podem ser feitas em qualquer lugar pois são muito discretas.

Dica: Ao juntar o polegar com o indicador, forma-se uma dobra. No início desta dobra tem um ponto indicado para dor de cabeça. Este ponto se chama IG4 (ponto 4 do meridiano do intestino grosso – foto disponível no blog www.microfisioterapiaabc.com.br). Segure o ponto, por 5 minutos, fazendo uma pressão média. O ponto é dolorido quando a cabeça está doendo. Conforme alivia a dor, melhora a dor no ponto de pressão.

4 – TERMOTERAPIA

A aplicação de calor ou frio pode trazer bons resultados.

a) Aplique uma toalha quente na testa ou nos ombros e pescoço.

b) Tome um banho quente. O ideal seria uns 15 minutos para pessoas que não têm problemas cardíacos. Se tem banheira, pingue óleos essenciais calmantes.

c) Compressa de gelo também faz aumentar a circulação local. Embrulhe um saquinho com gelo em um pano e mantenha no local por 15 ou 20 minutos.

5 – ACALME SUA MENTE

Quando estamos estressados, nossa respiração fica curta e superficial.

Vá para um lugar tranquilo. sente-se ou deite-se confortavelmente. Comece respirando profundamente, porém devagar. Inspirando e expirando em 8 segundos, com uma pausa de alguns segundos entre as respirações.

Se você tiver ao seu alcance uma música relaxante, também será muito útil.

Exercícios físicos são indicados para todos.

6 – FAÇA UMA SESSÃO DE MICROFISIOTERAPIA

A terapia pela técnica de microfisioterapia é muito eficiente para vários sintomas e doenças.

Quadros de dor de cabeça, e até enxaqueca, se beneficiam muito com alívio total da dor na maioria dos casos e também regressão do uso de medicamentos e até desmame total.

Por Andréa Zuppini – Fisioterapeuta especialista em Microfisioterapia, atua no ABC Paulista.

Outros artigos disponíveis no www.microfisioterapiaabc.com.br